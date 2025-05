× JJ ist schon am Weg zum ESC Sieg

Ab 21 Uhr singt unser ESC-Held JJ um den Song Contest Sieg. oe24 hat ihn vor der Abfahrt zum Finale in Basel getroffen.

„Ich habe wunderbar geschlafen und vom Sieg geträumt!“ Im oe24.Talk vor der Abfahrt zum Song Contest Finale gibt sich JJ optimistisch, auch wenn ihn der Medienrummel vor dem feudalen „Mövenpick Hotel“ in Basel, wo sich von ORF, über RTL bis zu kroatischen Journalisten alle um den möglichen Sieger rissen, nach 20 Minuten Engelsgeduld und Selfie-Alarm dann doch zu viel wurde. „Sorry ich muss meine Stimme schonen.“ Dafür hatte er auch eine ganz spezielle Wasserflasche mit Spezial-Stohalm dabei. „Je nach Druck kommen da stärkere oder schwächere Bubbles raus. Damit kann ich die unterschiedlichen Stimmlagen trainieren!

Witzig: JJ hätte fast den falschen Bus zum ESC genommen. Er wollte bei den Holländern einsteigen, die ebenso im „Mövenpick Hotel“ untergebracht sind, fand dann aber im dichten Fan-Getümmel wo er noch Dutzende Selfies knipsen musste doch den richtigen.

Mit einem weißen Teambus ging’s dann um 11.15 Uhr in die St. Jakobshalle, denn vor dem alles entscheidenden Grande Finale (21 Uhr, ORF 1) steht um 13.30 Uhr jetzt noch die „Family-Show“ an. Ein allerletzter Durchlauf vor dem großen Showdown, bei dem es um nichts geht. Die wichtigen Jury-Punkte hat JJ ja schon am Freitag mit einer absoluten Hammer-Show eingefahren.

Die Zeit bis zu seinem großen Auftritt (ca. 21.55 Uhr), wo er mit der grandiosen Popoper „Wasted Love“ und der einmaligen Schwarz-Weiß-Show ganz Europa im Sturm erobern will, nützt er mit ein bisschen Schlaf, Mario-Kat-Zocken mit den Deutschen und den üblichen 10 Liegestützen knapp vor dem Weg zur Bühne. Sowie einem Trick: „Ich drehe mein Handy einfach ab und lege es weg. Ich will in dem ganzen Trubel auf mich selbst schauen und ein bisschen runterkommen!“

Das wird er brauchen, denn die lange Nacht wird ohnedies nervenaufreibend genug. Bis 23.25 Uhr laufen die 26 Auftritte. Erst gegen 23.50 Uhr startet das Voting. Die 37 Länder geben ihre Jury Punkte bekannt. Frühestens ab 0.20 Uhr wird dann das alles entscheidende Publikums-Voting bekannt gegeben. Vom Land mit den wenigsten Punkten bis zu den Bestplatzierten. Der Sieger steht wohl erst knapp vor 1 Uhr früh (!) fest. „Das werden die schwersten Stunden meines Lebens: Je näher die Zeit zur Bekanntgabe vom Ergebnis rückt, umso mehr werde ich zittern,“ ist JJ schon aufgeregt. Und ganz Österreich mit ihm.