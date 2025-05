× JJ auf Sieges-Kurs: Fans buchen schon Hotelzimmer bei uns!

„JJ gewinnt den Song Contest“ sind sich viele Fans in Basel sicher und die erfahren ESC-Schlachtenbummler sorgen schon vor: „Wir haben für 2026 schon Zimmer in Wien gebucht!“

Heute Abend singt unser JJ um den Song Contest Sieg. Neben Schweden gilt er ja als ganz großer Favorit. Bei den Wetten liegt er ja auf Platz 2. Dazu führen ihn die Buchmacher für die so wichtige Jury-Wertung auf Platz 1. Die Fans ja sowieso: „„Der Sieger“, „Die Schweden haben keine Chance“ oder „Der nächste Song Contest geht in Wien über die Bühne,“ heißt es aktuell bei der Community in Basel.

Einige internationale und erfahrene ESC-Schlachtenbummler sind dabei sogar schon so zuversichtlich, dass sie bereits Vorsorge getroffen haben. „Wir haben für 2026 schon Zimmer in Wien gebucht!“ Ein schlauer Schachzug, denn nach dem durchaus möglichen Sieg von JJ werden die Preise extrem anziehen. In Basel wurden zuletzt weit über 1.000 Euro die Nacht pro Bett verrechnet. Und das nicht in Luxushotels, sondern Schlafsälen.