Hier muss JJs ESC-Pokal durch den Sicherheits-Scanner

Achtung, Glas! Auch der ESC-Pokal musste durch die Sicherheitskontrolle und wurde wie gewöhnliches Handgepäck vom Scanner durchleuchtet.

Überpünktlich gegen 16.15 Uhr landete die Maschine mit der österreichischen ESC-Delegation samt dem erfolgreichen 24-jährigen Sänger JJ an der Spitze - erwartet von einigen Hundert Fans und Medienvertretern. Damit ist der Song-Contest-Held nach seinem triumphalen Erfolg in Basel wieder auf heimatlichem Boden eingetroffen und wurde von Fans und Familie gefeiert. Mit dabei hatte er den ESC-Pokal – dieser wurde wie Handgepäck behandelt und musste durch die Sicherheitskontrolle, wie ein Instagram-Foto zeigt.

"We're bringing her home to Vienna!" (übersetzt: "Wir bringen sie heim nach Wien!"), schreibt der Sänger-Star als Bildbeschreibung. Er teilte auch ein Foto vom Pokal im Flieger. Da "sitzt" die Trophäe sogar angeschnallt auf einem Platz: "Safety first" (übersetzt: "Sicherheit zuerst").

Später wurde JJ in der Empfangshalle dann von Hunderten Fans euphorisch bejubelt. Dort sagte er: "Leute, wir haben den Schas gewonnen. Die Trophäe ist wieder daheim!" Er bedankte sich bei seinen Anhängern für die Unterstützung. "Danke vielmals, dass ihr auch daran geglaubt habt."

JJs Insta-Tagebuch: So brachte er die ESC-Trophäe heim

Weitere Instagram-Postings zeigen, wie JJ die ESC-Trophäe heimbrachte:

Kurze Nacht

Viel Schlaf hatte es für den Countertenor definitiv nicht gegeben, war dieser doch erst in der Nacht in Basel zum neuen Song-Contest-Regenten gekrönt worden. Der Flughafenempfang stellte für JJ nur einen Zwischenstopp dar auf seiner Jubeltour durch die Heimat - stand doch gleich am Abend im ORF-Zentrum am Küniglberg eine Pressekonferenz des ESC-Gewinners mit den ORF-Verantwortlichen am Programm, die live auf oe24.TV übertragen wird.