Song Contest: Nur zwei Städte sind noch im Rennen

Lediglich zwei Städte bewerben sich für den ESC 2026.

Der Song Contest im kommenden Jahr findet entweder in Wien oder in Innsbruck statt. Wie Ö3 am Donnerstag berichtete, haben sich nur diese zwei Städte beworben. Während Wien mit der Stadthalle der große Favorit ist, gibt man sich auch in Tirol zuversichtlich.

Innsbruck bietet alles, was der ESC braucht - und noch mehr, sei hier das gemeinsame Credo, so Bürgermeister Anzengruber. Innsbruck passe in die Reihe vergangener ESC-Städte wie Basel, Malmö oder Liverpool - international renommiert, aber überschaubar und nahbar. Mit der Olympiahalle als Venue, dem Tivoli-Stadion, der kleinen Eishalle und dem Eisring biete man die perfekte Infrastruktur.

Entscheidung im August

Zuletzt nahmen sich Graz (aufgrund der Kosten) und auch die oberösterreichischen Städte Linz und Wels (wegen der spezifischen technischen Anforderungen) aus dem Rennen.

Welche Stadt letztlich das Rennen macht, ist derzeit noch offen. Potenzielle ESC-Hostcitys müssen bis spätestens 4. Juli ihre detaillierten Unterlagen beim ORF einreichen. Die Entscheidung über den Austragungsort soll Mitte August feststehen. Die Städte sind zu einem umfassenden Geheimhaltungskatalog verpflichtet. Das Finale des größten Musikbewerbs wird entweder am 16. oder 23. Mai 2026 stattfinden.