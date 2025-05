Wurde Israel-Kandidatin ausgebuht? Wirbel um Publikums-Reaktionen

Wirbel um die Publikums-Reaktionen rund um den Auftritt der israelischen ESC-Kandidatin im Finale. Auf Social Media kursieren Gerüchte darüber, ob die ESC-Macher hinter den Kulissen künstlichen Sound-Applaus hinzugefügt haben, während das Publikum die Kandidatin angeblich ausgebuht haben soll.

Die Chefs des Eurovision Song Contest haben jetzt eine Erklärung abgegeben, nachdem der Auftritt Israels auf gemischte Reaktionen gestoßen war - im Fernsehen wurde angeblich eine andere Reaktion gezeigt - als zu hören war.

Die Fans des Eurovision Song Contest waren fassungslos, als Israels umstrittener Auftritt auf ein gemischtes Echo stieß - im Fernsehen klang es jedoch wie großer Applaus.

Vor Beginn der Show wurde der Eurovision Song Contest von einer Kontroverse über die Teilnahme Israels an der jährlichen Veranstaltung geplagt. Viele hatten sogar den Ausschluss des Landes gefordert.

Britischer Kommentator ganz offen: "Bin mir nicht sicher, was Sie zu Hause hören"

Nach ihrem dritten Platz wurde die Kandidatin des Landes jedoch vom Publikum mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Nach ihrem Auftritt konnte sich der britische Kommentator Graham Norton einen Seitenhieb auf die Schweiz und die Europäische Rundfunkunion (EBU) nicht verkneifen. Während Israels Hoffnungsträger Yuval Raphael sich bei den Zuschauern bedankte, sagte der Komiker Graham zu den britischen Zuschauern: „Ich bin mir nicht sicher, was Sie zu Hause hören, aber es war eine gemischte Reaktion“.

Wurde Israel-Applaus nur künstlich hinzugefügt?

Seine Kommentare kamen, nachdem der Eurovision Song Contest kritisiert worden war, weil er angeblich die Buhrufe des Publikums für die umstrittene Teilnehmerin überdeckte und falschen Applaus hinzufügte. Es heißt, dass die Wettbewerbsleiter die Buhrufe übertönen wollten, als sie bei einer Probe am Freitagabend „New Day Will Rise“ sang.

ESC-Bosse brechen ihr Schweigen

Jetzt haben die Bosse eine Erklärung zu ihrem Vorgehen abgegeben. Sie sagten: "Für den Eurovision Song Contest arbeitet der Host Broadcaster SRG SSR mit der Methode des ‚Audio Sweetening‘, die bei internationalen Großproduktionen üblich ist. "Dieses Verfahren hilft, die Übergänge zwischen Moderationen, Videoclips und den einzelnen Acts klanglich zu harmonisieren und für das TV-Publikum eine einheitliche Klangkulisse zu schaffen. Es wird ausschließlich für die technische Abrundung der Sendung eingesetzt.

"Dieses Verfahren wird für alle Acts gleichermaßen und identisch eingesetzt. Der Wettbewerb und seine Ergebnisse werden dadurch in keiner Weise beeinflusst. Diejenigen, die zu Hause zuschauten, kommentierten die gemischte Reaktion nach der Ausstrahlung in den sozialen Medien.

Social-Media Kommentare arten aus

Auf X, früher bekannt als Twitter, schrieb ein Fan: "Das falsche Klatschen während Israel... als ob wir nicht wüssten, dass die Mehrheit der Zuschauer buht. #eurovision2025."

Ein zweiter hinterfragte: "Geht es nur mir so oder hat die Eurovision während und nach Israels Auftritt Schreie und Jubel aus der Konserve hinzugefügt? Denn die wenigen Male, in denen sie das Publikum mit einbezogen haben, sahen nicht so aus, als ob sie es selbst gewesen wären. Außerdem war es seltsam, wie der Ton immer wieder kam und ging..."