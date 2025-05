× Star-Comedian Ricky Gervais erhält Hollywood-Stern

Mehrfacher Moderator der Golden-Globe-Gala und begnadeter Stand-Up-Comedian erhielt 2004 auch selbst einen der Preise

Der britische Komiker Ricky Gervais (63) ist dafür bekannt, dass er Stars scharfzüngig verulkt. Doch daran stören sich die Verleiher der Sternenplaketten auf Hollywoods "Walk of Fame" nicht. Im Gegenteil: Am 30. Mai soll Gervais auf dem berühmten Gehsteig die 2.813. Sternenplakette enthüllen. "Endlich, ein Stern, der jedes Mal, wenn jemand vorbeigeht, einen bissigen Kommentar abgeben wird", witzelte "Walk of Fame"-Produzentin Ana Martinez in einer Mitteilung. Als Gastredner sind Netflix-Chef Ted Sarandos und Schauspieler Christopher Guest eingeladen. Gervais und Guest sind langjährige Freunde und drehten unter anderem gemeinsam die Komödie "Nachts im Museum 2".

© Getty ×

Fünfmal stand Gervais als Moderator der Golden-Globe-Gala auf der Bühne, zuletzt im Jahr 2020. Vor seinen bissigen Witzen und Kommentaren war keine Hollywood-Größe sicher. So zog er in der Vergangenheit über Schauspieler wie Charlie Sheen, Sean Penn, Mel Gibson und Jennifer Lawrence her. Bei seiner Globe-Moderation im Jänner 2016 beschimpfte er mit gespieltem Ernst gleich zu Beginn der Preisverleihung die im Saal versammelte Prominenz als "widerwärtigen, pillenschluckenden, sexuell perversen Abschaum".

Ricky Gervais © Getty

Gervais sammelte schon Preise, darunter 2004 einen Golden Globe als bester Schauspieler für seinen Auftritt in der TV-Comedy-Serie "The Office". Der Komiker, Regisseur, Darsteller und Drehbuchschreiber war unter anderem in Filmen wie "Nachts im Museum" und "Der Sternwanderer" zu sehen.

© oe24

Erfolg hatte er auch mit der schwarzhumorigen Netflix-Serie "After Life" über Sterben und Abschiednehmen, bei der er als Schöpfer, Drehbuchautor und Hauptdarsteller an Bord war. Zur Zeit ist Gervais mit seiner Stand-Up-Show "Mortality" auf Tournee und machte dabei im April auch Halt in der ausverkauften Wiener Stadthalle.