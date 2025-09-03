Alles zu oe24VIP
Toni Mörwalds Palazzo begeistert auch heuer wieder mit atemberaubender Akrobatik und Kulinarik. 
© Palazzo

Erster Einblick

Toni Mörwald's Palazzo ist heuer "Better Together"

03.09.25, 15:15
Teilen

Am 5. November feiert die neue Dinnershow Premiere - schon jetzt gewährt Toni Mörwald einen ersten Blick auf das, was die Gäste erwartet. 

Am 5. November 2025 startet der Toni Mörwald PALAZZO in Wien in die neue Spielzeit. Unter dem Titel „Better Together“ erwartet die Gäste im Spiegelpalast am Prater eine Mischung aus Spitzenküche, packender Artistik und mitreißender Show.

Mehr lesen: 

Starkoch Toni Mörwald serviert ein neues Vier-Gänge-Menü – von Ziegenkäse-Karamell-Törtchen über Winterkabeljau bis hin zum Enten-Duett mit Rieslingapfel. Den süßen Abschluss bildet ein Schokoladen-Craquelin mit Cassis-Sorbet. Für Vegetarier und Kinder gibt es eigene Varianten.

Toni Mörwalds Palazzo begeistert auch heuer wieder mit atemberaubender Akrobatik und Kulinarik. 

Toni Mörwalds Palazzo begeistert auch heuer wieder mit atemberaubender Akrobatik und Kulinarik. 

© Palazzo

Auf der Bühne sorgen internationale Artisten für Staunen: Josefina und Daniel aus Argentinien zeigen eine riskante Luftnummer am Fangstuhl, während die Akrobaten Mohammed Husseni und Mohammed Ramadhani mit Hand-auf-Hand-Kunst beeindrucken. Dazu kommen poetische Luftartistik von Anna Kichtchenko, Antipode-Jonglage von Yordi aus Äthiopien sowie weitere hochkarätige Acts. Begleitet wird das Ganze von Live-Musik und Gesang.

Toni Mörwalds Palazzo begeistert auch heuer wieder mit atemberaubender Akrobatik und Kulinarik. 

Toni Mörwalds Palazzo begeistert auch heuer wieder mit atemberaubender Akrobatik und Kulinarik. 

© Palazzo

Regie führen Verena Schmidt und Sabine Rieck, die mit „Better Together“ eine energiegeladene Inszenierung rund um Gemeinschaft, Lebensfreude und Vertrauen auf die Bühne bringen.

Die Spielzeit läuft bis 22. März 2026. Karten sind ab sofort erhältlich – für alle, die Genuss, Musik und Varieté in einzigartigem Ambiente erleben wollen.

