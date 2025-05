Wiener Galerist Ernst Hilger mit 75 Jahren verstorben

Seine erste Galerie hat Hilger vor über 50 Jahren gegründet, wobei er ursprünglich eigentlich Sänger oder Dichter werden wollte.

Neben Galerien in Salzburg und Wien hatte er zwischenzeitlich auch Dependancen in Frankfurt oder Paris.

Ernst Hilger wurde am 28. Februar 1950 in Wien geboren und studierte ab 1968 Betriebswirtschaftslehre. Zunächst galt seine Leidenschaft der Musik, aber bereits 1971 gründete er die Galerie Academia in Salzburg, der ein Jahr später die Galerie Spectrum in Wien folgte.

Viele weitere Ausstellungsräume sollten in den Jahrzehnten darauf folgen. Hilger war lange Präsident der Vereinigung der österreichischen Galerien, Beiratsmitglied der Art Basel und von 2002 bis 2007 Präsident des europäischen Galeristenverbandes. Zu seinen Auszeichnungen gehörten u.a. das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien.