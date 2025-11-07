Model reicht Scheidung ein – wegen des Penis ihres Mannes

Es könnte nicht verrückter klingen - doch tatsächlich hat Model Haley Kalil nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann eingereicht. Öffentlich verrät sie jetzt, dass sein Penis der Grund dafür gewesen sein soll.

Kommt es doch auf die Größe an? Laut Model Haley Kalil soll tatsächlich das einer der Hauptgründe für ihre Scheidung von NFL-Spielermann Matt Kalil gewesen sein.Im Livestream auf Twitch verrät sie in einem Interview ganz "schüchtern schmunzelnd", dass sie und ihr Ex-Mann damals alles in ihrer Macht Stehende getan haben sollen, um dieses "Problem" zu lösen. Sie sollen zu Ärzten gegangen sein und sich sogar über verschiedenste Methoden wie Fettabsaugungen informiert haben.

So groß war er wirklich...

Doch im Endeffekt habe nichts geholfen. Sie erzählt im Video, dass seine Penislänge ungefähr zwei übereinander gestapelte Cola-Dosen betragen habe - wenn man sich das vorstellt, entspricht das aber eigentlich augenscheinlich der Durchschnittsgröße.

Durchschnittliche Penisgröße in Europa

Es gibt keine spezifischen Daten für Österreich, aber internationale Studien zeigen in diesem Zusammenhang, dass die durchschnittliche erigierte Penisgröße in Europa bei etwa 12,6 cm liegt - diese liegt zwei Cola-Dosen eigentlich nicht fern!

Scheidung war 2022

Ihr Ex-Mann Matt ist mittlerweile wieder verheiratet, nachdem sich die beiden 2022 scheiden lassen haben. Sie ist offiziell Single - und dürfte womöglich gelernt haben, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen.