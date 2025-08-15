"99 Luftballons“ und Sommer-Sounds: Nena & Alvaro Soler rocken die Freudenau

Deutschlands Pop-Ikone Nena feiert 42 Jahre nach ihrem Durchbruch mit „99 Luftballons“ weiterhin Erfolge auf der Bühne. Am 15. August bringt sie ihre „Wir gehören zusammen“-Tour in die Wiener Freudenau, gefolgt von Sommerhits von Alvaro Soler am 16. August.

Vor 42 Jahren katapultierte sich Sängerin Nena mit „99 Luftballons“ quasi über Nacht in die Weltspitze. Auch in den USA und England erreichte sie mit der englischen Version die Charts. Am 14. Juni startete Nena ihre große Tour, die sie am 15. August in die Wiener Freudenau führen wird. Dort wird sie die neue Konzert-Location offiziell einweihen.

Bereits am Donnerstag trat Nena vor ausverkauftem Haus auf Gut Aiderbichl auf und bewies einmal mehr ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz. Wer das Konzert in Wien erleben möchte, kann sich noch Tickets auf ticket24.at sichern – Stehplatzkarten gibt es bereits ab 42,49 Euro (statt 62,49 Euro).





Latin-Lover

Am 16. August folgt ein weiteres Highlight: Alvaro Soler bringt die Freudenau mit seinen Sommerhits zum Beben. Der spanisch-deutsche Sänger hat weltweit über 5,2 Millionen Singles verkauft und ist bekannt für Songs wie „El mismo sol“, „Sofia“ oder „La cintura“, die in Clubs und Radios regelmäßig für gute Laune sorgen. Mit seiner mitreißenden Bühnenpräsenz und seinen eingängigen Pop-Melodien wird Soler seine Fans in Wien garantiert zum Tanzen bringen. Tickets für seinen Auftritt sind ebenfalls auf ticket24.at erhältlich, bereits ab 42,40 Euro.