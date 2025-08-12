Alles zu oe24VIP
© Sarah Rechbauer

Star-Beichte

Nena: Konzertpleite mit nur 28 Fans - eine schmerzliche Erinnerung

12.08.25, 15:01
Am 14 und 15. August kommt die deutsche Sängerin nach Salzburg und nach Wien. Hier werden tausende Fans erwartet. Doch das war nicht immer so. 

Sie zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen und füllt heute Hallen in ganz Europa – doch Nena (65) begann vor winzigem Publikum. Lange bevor „99 Luftballons“ zum internationalen Hit wurde, stand sie mit ihrer ersten Band „The Stripes“ Ende der 70er-Jahre auf einer kleinen Bühne in einem Jugendzentrum.

Im Gespräch mit MADONNA verrät die Sängerin, dass sie damals eigentlich gar nicht auftreten wollte. „Der Gitarrist hat mich überredet“, erinnert sie sich. Am Ende kamen gerade einmal 28 Zuschauer – „mindestens die Hälfte Familie und Freunde“. Trotzdem habe sie schon damals gespürt, „wie viel Spaß es macht, auf der Bühne zu stehen“ – ein Gefühl, das bis heute geblieben ist.


 

Von Jugendzentrum zu Europa-Tour

Seitdem hat sich vieles geändert: Heute spielt Nena vor Tausenden Fans – auch wenn sie in den vergangenen Jahren wegen ihrer umstrittenen Äußerungen zur COVID-19-Pandemie und der Ablehnung von Abstandsregeln in die Kritik geraten ist. Einige Auftritte wurden damals sogar abgesagt.

Ihren Karriereweg hat das nicht gestoppt: Mit ihrer aktuellen Tour „Wir gehören zusammen“ ist Nena derzeit in mehreren Ländern unterwegs – darunter auch Österreich (14. August - Gut Aiderbichl, 15. August - Trabrennbahn Freudenau), Polen, Großbritannien, Frankreich und Italien. Für 2026 sind bereits erste Konzerttermine fixiert.

