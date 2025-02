"Bullet" &Trivium feiern mit oe24-Konzert ihre Kult-CDs

Heute lassen Bullet for My Valentine und Trivium die Wiener Stadthalle beben. Über 10.000 Fans sind beim oe24-Konzert unter dem Motto "The Poisoned Ascendancy" mit dabei!

2005 lieferten die walisischen Metal-Core-Rocker von Bullet for My Valentine ihr Referenz-Werk "The Poison". Im selben Jahr sorgten ihre amerikanischen Trash-Metal Kollegen von Trivium mit der CD "Ascendancy" für Aufsehen. Jetzt feiert man den 20. Geburtstag der Kult-CDs mit einer gemeinsamen Tour. Und dem großen oe24-Konzert. Am Mittwoch (19. Februar) bringt man unter dem Motto "The Poisoned Ascendancy" Tour die Stadthalle zum Beben. Über 10.000 Fans sind dabei. Die letzten Restklarten gibt's bei Ticket24.at

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Barracuda Music ×

Volles Programm. "Es wird ein monumentales Konzert", so Trivium Frontmann Matt Heafy. Und ein Blick auf die Setlist der vergangenen Konzerte gibt ihm mehr als recht, denn beide Bands stimmten die jeweilige Jubiläums-CDs in voller Länge an. Und setzten dann als Zugabe noch Klassiker wie "In Waves" (Trivium) oder "Knives"und "Waking the Demon" (Bullet) drauf.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Spannend: Da man sich bei der gemeinsamen Tour als Headliner abwechselt, machen Bullet for My Valentine in der Stadthalle schon ab 19.45 Uhr das Vorprogramm. Ab 21.40 Uhr zünden dann Trivium ihre "Ascendancy". Jubiläumsshow.