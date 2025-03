× David Garrett geigt heute in Wien mit Rammstein auf!

Pop statt Klassik. Stargeiger David Garrett zündet heute in der Wiener Stadthalle seine „Millennium Symphony“ und liefert dabei neben den Hits von Ed Sheeran oder Taylor Swift auch den Rammstein-Song „Mein Herz brennt“.

„Das ist eine der wenigen deutschsprachigen Bands die weltweit unglaublich erfolgreich sind und wenn ich ein Album über die letzten 20 Jahre mache, dann gehören die einfach dazu!“ David Garrett stoppt heute, Freitag mit der Pop-Crossover-Show „Millennium Symphony“ in der Wiener Stadthalle und stimmt dabei auch den Rammstein-Song „Mein Herz brennt“ an. „Das ist eine tolle Band,“ zeigt er dabei im oe24-Interview keinerlei Berührungsängste. Schließlich hat er ja schon im Jahr 2020 mit Till Lindemann das Duett „Alle Tage ist kein Sonntag“ aufgenommen. „Cancel Culture gehört nicht zu meiner Lebenshaltung. Ich versuche Geschehnisse immer neutral zu sehen. Ich kenne Till viele Jahre. Auf ihn ist stets Verlass.“

Neben dem Rammstein Aufreger stehen in der gut gefüllten Stadthalle auch die Hits von Ed Sheeran („Shape Of You“), Miley Cyrus („Flowers“) oder Taylor Swift („Shake It Off“) am Programm. „Das sind für mich moderne Klassiker, die eine Wertigkeit weit über ein One-Hit-Wonder hinaus haben!“ Dazu liefert Garrett eine „nie dagewesene Produktion“ und eine ganz neue Leichtigkeit. „Beim Crossover blicke ich ein bisschen mehr über den Tellerrand der Musik und gebe vielleicht noch das ein oder andere Prozent von Spaßfaktor.“

Nur der Druck ist für ihn beim Pop-Crossover derselbe, als wenn er Klassik spielt: „Man kann natürlich alles auf der Geige so irgendwie runterspielen, aber das wird sich nicht gut anhören. Ich habe da ja einen sehr sehr hohen Anspruch. Was nicht nur das Geigespielen angeht, sondern auch was das Arrangement und vor allem die Qualität angeht. Um etwas gut zu machen, ist es immer schwer: egal, ob das jetzt ein Kinderlied oder eine Symphonie ist.“