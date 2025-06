Gabalier startet seine große Open-Air-Tournee

Nach seinem emotionalen Auftritt bei "Schlagerboom" startet der Volks-Rock'n'Roller am Freitag seine Open-Air-Tournee in Mönchengladbach

Er ist zurück! Lange war es ruhig um Andreas Gabalier. Zuletzt rockte der Chart-Stürmer im TV bei der "Starnacht am Neusiedler See" und bei Florian Silbereisens "Schlagerboom", wo er mit einem emotionalen Gedenken an die Opfer des Grazer Amoklaufs für Gänsehaut sorgte. Jetzt kehrt er auf die ganz großen Bühnen zurück. In Mönchengladbach startet er seine - meist ausverkaufte - Stadion-Tournee.

"Wir können es kaum erwarten, mit euch durch den Sommer zu tanzen, zu singen und einfach das Leben zu feiern! Seid ihr bereit für unvergessliche Momente, jede Menge Energie und ganz viel Hulapalu? Der Countdown läuft – wir sehen uns in den Arenen und Stadien". postete er im Vorfeld und ließ Fan-Herzen damit höher schlagen. 16 Shows stehen für Gabalier am Programm. Schon am Samstag geht es für ihn weiter nach Dresden.

© zeidler

Austro-Highlights

© zeidler

Auch Österreich steht selbstverständlich am Tourplan von Andreas Gabalier. Am 15. und 16. August wird er in gewohnter Manier Kitzbühel rocken und am 31. Oktober feiert der Volks-Rock'n'Roller sein großes Tour-Finale in der Wiener Stadthalle. Dazu kommt, dass Gabalier am 6. Dezember in der Flachau sein großes Hulapalu-Winteropening feiert.