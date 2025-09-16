„Golden“: irrer Chart-Hype um „KPop Demon Hunters“

„KPop Demon Hunters“, die coole Netflix Rekord-Serie, mischt auch unsere Charts auf. Der Electropop-Hit „Demon“ hält sich in den Austria Top 40 seit 4 Wochen auf Platz 1 und gilt in Deutschland schon als Sommerhit des Jahres.

Platz 1: „Golden“ von Huntr/x, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami und dem KPop Demon Hunters Cast. So strahlt es nun schon zum 4. Mal in Folge von der Spitze der offiziellen „Austria Top 40“ Charts. Der Soundtrack-Hit zum Netflix-Kracher „KPop Demon Hunters“, einem Animationsfilm, der das Doppelleben der fiktiven K-Pop-Girlgroup Huntr/x zwischen Popstars und Dämonenjägerinnen beleuchtet, ist der Sommerhit des Jahres. Und ein globales Phänomen: Mit über 266 Millionen Views überholte der Film „KPop Demon Hunters“ bereits am 3. September die erste Staffel von „Squid Game“ und rangiert somit als erfolgreichster Netfilx Titel aller Zeiten.

© Netflix

© Netflix



Auch der Soundtrack mit 12 flotten KPop-Hits schrieb sich bereits in die Geschichtsbücher ein. Platz 2 in den USA. Platz 1 in Deutschland, als erster Soundtrack seit „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ (2018), 15 Gold und Platin Auszeichnungen in Europa und natürlich auch Platz 1 in Österreich. Dazu schafften es im deutschsprachigen Raum gleich sieben Songs aus dem Trickfilm zeitglich in die Singlecharts. Allen voran natürlich der Electropop-Kracher „Golden“, der vom deutschen Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment bereits zum „offiziellen Sommerhit 2025“ gekürt wurde und in Österreich als allererster KPop Hit der Geschichte Platz 1 schaffte.

© Netflix

Das ist die aktuelle Wertung der Austria Top 40 Charts:

1. Golden, Huntr/x, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast

2. Ordinary, Alex Warren

3. Zweifelturm, Pizzera & Jaus

4. No Broke Boys, Disco Lines & Tinashe

5. Back To Friends Sombr

© Netflix

© Netflix

Nach über 345 Millionen YouTube-Views, Platz 1 der globalen Spotify Charts, einer Nominierung bei den MTV-Awards sowie einem coolen Remix von David Guetta winkt am 1. Februar dafür sogar der Grammy. Die Zugabe ist ohnedies bereits fixiert: So plant Netflix nach dem globalen Hype um die „KPop Demon Hunters“ und ihren männlichen Gegenpart von der Boyband „The Saja Boys“ bereits zwei Fortsetzungen, eine Fernsehserie, einen Kurzfilm und sogar ein Bühnenmusical.