× Große Sorge um Rod Stewart: Sechs weitere Konzerte abgesagt

Sorge um Musiklegende Rod Stewart: Der 80-jährige Brite hat wegen einer hartnäckigen Grippe erneut mehrere Konzerte abgesagt – und das nur wenige Wochen vor seinem geplanten Auftritt beim weltberühmten Glastonbury Festival. Insgesamt sechs Shows müssen entfallen

„Ich muss meine nächsten sechs Konzerte im Juni absagen und verschieben, da ich mich weiterhin von der Grippe erhole“, schreibt der Weltstar in einem emotionalen Statement. „Ich bin am Boden zerstört und entschuldige mich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten.“ Bereits Anfang Juni waren zwei Shows im legendären Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas gecancelt worden. Nun fallen auch die Konzerte am 7., 8. und 10. Juni in Las Vegas sowie ein Auftritt am 14. Juni in Stateline aus. Zwei weitere geplante Konzerte am 12. und 15. Juni in Kalifornien werden auf den 20. und 21. September verschoben.

Schafft er es nach Glastonbury?

© Getty Images ×

Die Absagen werfen einen Schatten auf einen der wichtigsten Termine des Jahres: Am 29. Juni soll Stewart beim Glastonbury Festival den legendären „Sunday Legends Slot“ übernehmen – ein Höhepunkt für Künstler mit Kultstatus. Besonders brisant: Rod Stewart plant dort eine Mini-Reunion mit seiner früheren Band Faces, unterstützt von seinem alten Weggefährten Ronnie Wood (78), der auch bei den Rolling Stones Gitarre spielt.

© Getty Images ×

Ob der gesundheitlich angeschlagene Sänger bis dahin wieder fit ist, bleibt offen. Sein Management äußerte sich bislang nicht konkret zur Lage. Fans hoffen dennoch auf ein Comeback beim Festival, das jährlich Zehntausende in das englische Somerset lockt. Rod Stewart hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Im Mai 2025 musste er seine Stimme schonen, im August 2024 fiel eine Konzertreihe wegen einer Corona-Infektion aus. Auch eine Rachenentzündung zwang ihn damals zur Absage seiner 200. Las-Vegas-Show – ein Meilenstein, den er noch immer nicht nachholen konnte.

© Getty Images ×

Der Altrocker zeigt sich trotzdem kämpferisch: „Ich werde wieder auf der Bühne stehen und wir sehen uns bald.“ Seine Fans hoffen nun, dass diese Worte bald Realität werden – spätestens am 29. Juni in Glastonbury.