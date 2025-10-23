Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Große Trauer um 80er Jahre Chart-Star
© Instagram

Tainted Love

Große Trauer um 80er Jahre Chart-Star

Von
23.10.25, 15:27
Teilen

Marc Almond trauert um seinen Duett-Partner. Dave Ball vom Hit-Duo Sof Cell ist mit 66 Jahren verstorben. 

„Es ist schwer, das zu schreiben, geschweige denn zu verarbeiten, da Dave emotional in einer so großartigen Verfassung war. Er war konzentriert und so glücklich mit dem neuen Album, das wir buchstäblich erst vor ein paar Tagen fertiggestellt haben.“ Marc Almond Star der Kultband Soft Cell , die mit dem Hit „Tainted Love“ die 80er Jahre mitprägten. Trauert um seinen Kollegen Dave Ball. Der Elektromusiker starb am Mittwoch – nur wenige Tage nach der Fertigstellung des letzten Soft-Cell-Albums.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden