Große Trauer um 80er Jahre Chart-Star

Marc Almond trauert um seinen Duett-Partner. Dave Ball vom Hit-Duo Sof Cell ist mit 66 Jahren verstorben.

„Es ist schwer, das zu schreiben, geschweige denn zu verarbeiten, da Dave emotional in einer so großartigen Verfassung war. Er war konzentriert und so glücklich mit dem neuen Album, das wir buchstäblich erst vor ein paar Tagen fertiggestellt haben.“ Marc Almond Star der Kultband Soft Cell , die mit dem Hit „Tainted Love“ die 80er Jahre mitprägten. Trauert um seinen Kollegen Dave Ball. Der Elektromusiker starb am Mittwoch – nur wenige Tage nach der Fertigstellung des letzten Soft-Cell-Albums.