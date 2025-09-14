Große Trauer um heimische Volksmusik-Legende

Erwin Flörl starb im Alter von nur 71 Jahren.

Große Trauer um Erwin Flörl: Der Musiker, Komponist und Frontmann vom Original Almrauschklang hat zu Beginn dieser Woche den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Tiroler, Gründer und langjähriger Frontmann der volkstümlichen Musikgruppe Original Almrauschklang, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung.

Mit seiner Gruppe war Flörl regelmäßig bei „Herzlichst Hansi Hinterseer“ im ORF oder „Musik in den Bergen“ zu sehen. Schon seit Monaten war die Volksmusik-Szene um Flörl besorgt: Im Mai sei bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert worden, aus gesundheitlichen Gründen war er kürzlich nicht mehr auf der Bühne zu sehen.

Viele Jahrzehnte auf der Bühne

Flörl wurde am 1. Februar 1954 geboren und führte vom Gründerposten aus den Almrauschklang über viele Jahrzehnte hinweg. Die Gruppe wurde 1977 gegründet und erreichte durch Konzerte, TV-Auftritte und Hits wie „Am Tanzbod’n“ große Bekanntheit.

Viele Fans kennen ihn nicht nur als Musiker, sondern auch als herzlichen Menschen, der mit seiner Musik Wärme, Freundschaft und Lebensfreude vermittelte. Zahlreiche Fans, Weggefährten und Bekannte haben in den vergangenen Tagen ihr Mitgefühl ausgedrückt. In sozialen Medien wie Facebook wurde Flörl als „Legende“ und „guter Freund“ gewürdigt.