Kein Klatschen: Kid Rock bricht kurzerhand Konzert ab

Laut USA Today stürmte Kid Rock (54) während einem Auftritt in Nashville kurzerhand von der Bühne und sagte das Konzert ab. Der Grund: Das Publikum wollte bei einem Lied nicht mitklatschen.

Der Auftritt sollte das Highlight der Geburtstagsparty von Bon-Jovi-Gründungsmitglied und Keyboarder David Bryan (63) sein. Laut dem Bericht fand die Feier im JBJ's Nashville statt. Die Bar gehört Jon Bon Jovi (62).

Kid Rock sollte einen Coversong des Songs "Proud Mary" von Creedence Clearwater Revival singen. Am Keyboard saß sogar David Bryan selbst. Den Auftritt brach Kid Rock bei der Hälfte ab, weil das Publikum nicht mitmachen wollte.

Er unterbrach seine Performance. "Hey, hey, stopp!", sagte Kid Rock: "Wenn ihr nicht klatscht, singen wir auch nicht. So funktioniert das." Er klatschte seine Hände über seinen Kopf, um dem Publikum zu zeigen, wie es geht. Danach begann die Band wieder zu singen. Einige im Publikum klatschten mit, aber für Kid Rock nicht genug.

