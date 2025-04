Medizinischer Notfall: Sorge um Gitarren-Gott Carlos Santana (77)

Gitarrenlegende Carlos Santana (77) hat am Dienstag kurz vor einem geplanten Auftritt in Texas einen medizinischen Zwischenfall erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Musiker sollte im Rahmen seiner Oneness Tour 2025 im Majestic Theatre in San Antonio auftreten. Doch dazu kam es nicht: Wie sein Manager Michael Vrionis gegenüber DailyMail.com mitteilte, wurde Santana noch am Veranstaltungsort medizinisch versorgt und anschließend zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

„Herr Santana war im Majestic Theatre, um sich auf den Auftritt vorzubereiten, als er einen Vorfall erlitt, der später als Dehydrierung eingestuft wurde“, so Vrionis. „Aus reiner Vorsicht und im Sinne seiner Gesundheit war die Entscheidung, das Konzert zu verschieben, absolut richtig.“

Leichte Entwarnung vom Manager

Santanas Manager betonte, dass es dem Musiker den Umständen entsprechend gut gehe. Der Weltstar freue sich bereits darauf, bald nach San Antonio zurückzukehren und seine US-Tour fortzusetzen.

Der Vorfall erinnert an ein ähnliches Ereignis im Juli 2022, als Santana während eines Konzerts in Michigan auf der Bühne zusammenbrach. Auch damals waren Dehydrierung und Hitzeerschöpfung die Ursache.

Laut Medienberichten wurde Santana per Krankenwagen vom Veranstaltungsort ins Krankenhaus gebracht.

Schon vor vier Jahren Brustschmerzen

Bereits 2021 musste der Musiker mehrere Auftritte in Las Vegas absagen, nachdem er über Brustschmerzen geklagt hatte. In einem Video erklärte Santana damals, dass er sich einer Operation unterziehen musste und sich eine Auszeit nehme, um vollständig zu genesen: „Ich möchte mich so erholen, dass ich wieder mit 150 Prozent für euch spielen kann.“

Das Konzert in San Antonio soll laut Management bald nachgeholt werden. Das Wien-Konzert am 30. Juni in der Stadthalle ist aktuell noch am Plan.