Auf Sylt und in Kärnten sorgt der ausländerfeindliche Gesang zum Hit des Star-DJs für einen Eklat - der Song "L'amour Toujours" katapultiert sich dafür an die Chart-Spitze

Vor fast genau 24 Jahren veröffentlichte der italienische Superstar Gigi D'Agostino seinen Hit "L'amour Toujours" und eroberte damit in ganz Europa die Chart- und Club-Szene. Dieser Tage schreibt sein Song wieder Schlagzeilen - doch diesmal leider keine guten. Auf einer Party in Sylt und in zwei Kärntner Clubs wurde der Song von einigen Jugendlichen rassistisch umgetextet. Die Feiernden singen "Ausländer raus, Ausländer raus." Die Polizei ermittelt inzwischen.

Dem Song hat es allerdings nicht geschadet. Er erfreut sich seit 24 Jahren großer Beliebtheit und wurde durch den Aufreger von vielen neu entdeckt.

Gigi D'Agostino auf Platz 1 © Screenshot ×

Noch am gleichen Tag, als sämtliche Medien über die Vorfälle berichteten, stürmte "L'amour Toujours" auf Platz 1 der iTunes-Charts. Der Remix des Songs kletterte auf Platz 3.