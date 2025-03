Neue Liebe und Album für Fendrich

Lucas plaudert mit oe24.TV sehr privat

Am 14. März erscheint das neue Album von Lucas Fendrich, dem Sohn von Austropop-Legende Rainhard Fendrich. Es wird sein bislang persönlichstes Werk, auf dem er unter anderem auch seine Panik-Attacken vertont. „Ich finde einfach, dass gewisse Themen in das Licht gerückt gehören. Das habe ich bei Angst vor der Angst gemacht, dass es einfach ein bisschen das Tabu bricht“, erklärt Lucas im oe24-Interview. Das Album „Rezeptfrei“ ist sein erstes deutschsprachiges Werk und zieht damit Vergleiche zu seinem Vater an. „Das ist mir relativ egal. Von dem her will mich mich gar nicht messen.

Intim.

Sein Album "Rezeptfrei" erscheint am 14. März © Hersteller ×

Was sein Privatleben angeht, hielt sich Lucas immer bedeckt. Bei oe24 bricht er erstmals sein Schweigen. „Ich habe mittlerweile eine Freundin, ich war sehr lange Single, aber jetzt bin ich sehr, sehr glücklich“, strahlt Lucas. Mehr über seine Liebe will er aber nicht verraten.