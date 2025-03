× Neuer Mega-Skandal um FYRE Festival

Die Tickets für das „FYRE Festival 2“ kosten bis zu 1,1 Million Dollar. Nur weiß niemand davon! Narrt Billy McFarlan schon wieder die Welt?

2017 lieferte Billy McFarlan mit dem "FYRE Festival", das letztendlich nie über die Bühne ging, den größten Konzert-Skandal aller Zeiten. Und musste dafür auch 6 Jahre in den Knast. Jetzt narrt er die Welt mit einem weiteren Versuch. Zwischen 30. Mai und 2. Juni soll auf der mexikanischen Insel Mujeres" FYRE 2" über die Bühne gehen. Dafür werden auch schon Tickets zum stolzen Preis von 1,400 bis 25.000 Dollar verkauft. Und Super-VIP-Packages um unfassbare 1,1 Millionen Dollar. Einzig niemand in Mexiko weiß von diesem Festival!

© Netflix ×

„Wir haben keine Kenntnis von diesem Festival und auch keinen Kontakt zu irgendeiner Person oder Firma diesbezüglich. Für uns ist dies ein Event, das nicht existiert,“ schockt das mexikanische Fremdenverkehrsamt jetzt die Ticketkäufer. „Die Organisatoren haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Behörden zu kontaktieren“, erklärt Edgar Gasca von der Tourismusdirektion Isla Mujeres die prekäre Situation. Und weiter: „Das ist sehr seltsam, denn jeder Manager weiß, dass man für die Durchführung einer Veranstaltung, ganz zu schweigen von einer Großveranstaltung, eine kommunale Genehmigung braucht.“

© Netflix

© Netflix ×

Auch eines der Luxushotels, in denen die VIPs untergebracht werden sollen weiß nichts von seinem FYRE Festival Glück: „Es gab keine Kontaktaufnahme oder Anfrage in Bezug auf die Veranstaltung. Wir sind dabei die Angelegenheit zu untersuchen.“ Riecht alles nach dem nächsten großen Betrug von Billy McFarlan. Scheinbar hat er in den 6 Jahre Knast nichts gelernt.