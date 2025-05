× Neues Heimspiel für Rainhard Fendrich: 10.000 Fans in der Stadthalle

Am Freitag (16. Mai) rockt Rainhard Fendrich mit der sensationellen Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“ erneut die Stadthalle.

„Ich durfte in einer Stadt aufwachsen, die mir alle Chancen gegeben hat!“ Schon bei seinem letzten Wien-Konzert brachte Rainhard Fendrich zwischen einem 33 Song starken Hitfeuerwerk und mahnenden Worten wie „Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“ zum Mitsing-Klassiker „Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n“ eine Lanze für seine Heimatstadt. Jetzt setzt er sogar ein weiteres Heimspiel drauf. Am Freitag bringt er die sensationellen Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“ erneut in die Stadthalle. Die 10.000 Tickets für die beste Show des Austropop sind schon wieder ausverkauft.

Kein Wunder: Vom Opener „Zweierbeziehung“ bis zum eindringlichen Abschieds-Botschaft „Nie mehr Krieg“ liefert Fendrich eine fanfreudliche Zeitreise durch die von ihm geprägte Austropop-Historie. Mit Schmankerl wie „Auf und Davon“, der Essenz der aktuellen CD „Wimpernschlag“ und einem nie enden wollenden Potpourri an Mitsing-Hits: „Strada del Sole“, „Blond“, „Macho Macho“, „Oben Ohne“, „Es Lebe der Sport“, und natürlich die ewigen Hymen „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“ sowie „I am From Austria“.

Das ist die XXL-Setlist der Rainhard Fendrich:

Zweierbeziehung

Vogelfrei

Es tuat so weh, wenn ma verliert

Vü schöner is des G'fühl

Auf und davon

Der Wind

Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n

Von Zeit zu Zeit

Zwischen eins und vier

Die die wandern

Strade del Sole

Nachtzug nach Jesolo

Manchmal denk i no an di

Warteschleife

Tango Korrupti

I am from Austria

Pause

Kein schöner Land

Tränen trocknen schnell

Schwarzoderweiß

Malibu

Frieda

Nie wieder jung sein

Milifecrisis

Schickeria

Blond

Macho Macho

Wimpernschlag

Zugaben:

Es lebe der Sport

Oben Ohne

Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk

Schöne Augen

Hoit mi

Nie mehr Krieg

Das hat er ja viele Jahre nicht mehr gespielt. Doch jetzt singt er es, begleitet von einer rot-weiß-roten Lichtshow, wieder. „Weil die Zeit danach ist.“