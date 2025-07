oe24Radio bringt Sie zu Robbie Williams!

oe24 Radio hat die letzten Karten für das Konzert des Jahres! Mit etwas Glück erleben Sie den Kult-Entertainer im Ernst-Happel-Stadion live

Ein Bungee-Sprung von einer eigenen Raketenabschussrampe, fünf flippige Outfits, große Sprüche und alle Hits. Robbie Williams setzt sich mit der neuen Show „Britpop“ wieder die Krone des Pop auf. „Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments“, tönte er schon beim Tourstart in Edinburgh. Am 12. Juli macht er Halt im Wiener Ernst-Happel-Stadion und wird bei seinen Austro-Fans für Kreisch-Alarm sorgen. Karten dafür gibt es seit Monaten keine mehr - fast keine!

© zeidler

oe24 Radio hat die letzten beiden Karten für die beste Show aller Zeiten. Wie Sie dazu kommen ist einfach: Registrieren Sie sich HIER und wenn das Telefon läutet und Sie gefragt werden, welchen Radiosender Sie hören, einfach "Ich höre oe24Radio" sagen und eine Frage zu Robbie beantworten. Ist die Antwort richtig, kommen Sie ins große Finale um die letzten Tickets.

Robbie Williams Gewinnspiel © oe24

Umrahmt von 7 beweglichen Videoscreens und einer Batman-artigen Licht-Flügel-Konstruktion holte Robbie auch lange nicht gespielte Klassiker wie „Let Love Be Your Energy“ oder „Something Beautiful“ wieder ins Programm. Dazu gab’s erstmals in der 29-jährigen Solo-Karriere für ein Unplugged-Medley rund um „Relight My Fire“ eine Zweitbühne inmitten der Fans - und vielleicht auch mit Ihnen.