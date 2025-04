Pop-Star Katy Perry wird morgen ins All geschossen

Die Sängerin Katy Perry wird eine unerwartete Reise antreten. Morgen geht es für sie und anderen prominenten Frauen ins All. Was hat es mit dieser Aktion auf sich?

Popstar Katy Perry und mehrere weitere Prominente wollen am Montag ins All fliegen. Der Start für den Blue-Origin-Flug von West-Texas aus ist für 8.30 Uhr (Ortszeit, 15.30 Uhr MESZ) geplant. Dem erstmals reinen Frauenteam gehört auch Lauren Sánchez an, die Verlobte von Blue-Origin-Besitzer Jeff Bezos.

Auch die Frau von Jeff Bezos - Lauren Sánchez ist mit dabei - und postete ein Video der Frauen-Crew auf Instagram. Die Freude dürfte ganz groß sein!

Blue Origin hatte 2021 damit begonnen, wohlhabende Touristen und Prominente mit der Rakete New Shepard an den Rand des Orbits zu schicken. Die Flüge dauern nur zehn oder elf Minuten vom Start bis zur Landung - die Passagiere erleben dabei einige Minuten der Schwerelosigkeit. Neben Perry und Sánchez sollen diesmal auch die Wissenschafterin Amanda Nguyen, die ehemalige Nasa-Raketenforscherin Aisha Bowe, die CBS-Moderatorin Gayle King und die Filmproduzentin Kerianne Flynn an Bord sein.