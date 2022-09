× Rammstein: Zusatzkonzert ist fix!

Rammstein zündeln zwei mal in Wien. Nach Ticket-Hype gibt's das Zusatz-Konzert am 27. Juli! Die Tickets sind schon im Verkauf.

Doppeltes Brachial-Feuerwerk in Wien. Rammstein zünden, wie erwartet, ein Zusatz-Konzert im Happel-Stadion. Neben dem 26. Juli provozieren sie nun auch am 27. Juli in Wien. In Summe schocken sie somit 108.000 Fans. So wie schon beim Wien-Doppel 2019. Addiert man die 75.000 Fans de im Mai gezündeten Show in Klagenfurt dazu, so begeistern Rammstein mit ihrer aktuellen Tournee allein in Österreich über 280.000 Fans!

© rammstein ×

Die Tickets für das erste Wien Konzert gingen gestern um 10 Uhr in den Vorverkauf und brachten prompt den Server von oeticket zum Schwitzen: Tausende Fans hingen im „Warteraum“ fest.

Erst nach bis zu 60 nervenaufreibenden Minuten ging’s zur Ticketauswahl – da waren die besten Plätze aber schon längst weg. Die Steher sowieso. Deshalb ging schon um 10.30 Uhr eine Zusatz-Show in den Verkauf!