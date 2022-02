× Red Hot Chili Peppers feiern scharfes Comeback

Die Red Hot Chili Peppers starten nach 6 Jahren Pause wieder durch. Mit neuem Hit "Black Summer", der Comeback-CD "Unlimited Love" und großer Tournee. Leider ohne Österreich-Konzert.

„Rock out Motherfuckers“ - mit gewohnte derben Worten kündigen die Red Hot Chili Peppers ihr großes Comeback an. Heute stellte die Kultband die neue Single "Black Summer" ins Netz. Am 1. April folgt das Album "Unlimited Love". Die ersten neuen Songs seit 6 Jahren Pause. Dafür greift auch wieder Gitarrist John Frusciante in die Saiten. Der steig ja eigentlich 2006 aus und ersetzt jetzt wieder Josh Klinghoffer.

Beispiel. „Wir verspüren den dringenden Wunsch, ein leuchtendes Beispiel für die Welt zu sein, die Leute zu beflügeln, miteinander zu verbinden und zusammenzubringen.“ erklären die Peppers den neuen Sound. „Dieses Album ist der Ritt, auf den wir unser gesamtes Leben gewartet haben!“

Kein Österreich-Konzert. Ab 4. Juni geht man damit unterstütz von Rihanna-Lover A$AP Rocky auf große Tournee: 13 Stadien-Konzerte in Europa. Leider keines in Österreich. Der näheste Stopp ist Budapest (15. Juni).