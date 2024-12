Schladming: Nach Bryan Adams rockte Sting die Planai

Bryan Adams machte den Auftakt - Samstag rockte Sting - Simply Red als krönender Abschluss

Auch Teil zwei des insgesamt dreitägigen Schladming-Dachstein Ski Openings “The Grand Festival 2024” ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Nach einem doch großteils rockigen Freitagabend mit Bryan Adams übernahm heute der britische Superstar Sting das musikalische Kommando im legendären Planai Stadion. Bei winterlichen Temperaturen am Fuße des steirischen Skibergs sorgte er für deutlich wärmere Klänge, nichtsdestoweniger aber auch für eine fantastische Stimmung unter den rund 9.500 Zuschauern. Sonntagabend sollte dann noch Frontman Mick Hucknall mit seiner Band Simply Red folgen.

Sting beim Ski-Opening in Schladming © Harald Steiner ×

Mit seiner Tour “Sting 3.0” ist Gordon Matthew Thomas Sumner aktuell auf der ganzen Welt unterwegs. Zwischendurch präsentierte der 71-jährige Musiker in Schladming heute eine “Special Show”. Gemeinsam mit dem vielseitigen Dominic Miller an der Gitarre und dem versierten Schlagzeuger Chris Maas, der die Drumsticks auch schon für Bands wie Mumford & Sons geschwungen hat, tauchte Sting in sein breites Set an qualitativ hochwertigen Songs ein. Die Playlist bestand aus einer Mischung von The Police-Hits und Stings eigenen Liedern, die stets mühelos zwischen Genres wie Reggae, Pop und Punk wechseln können.

Absolute Highlights waren für die vielen eingefleischten Fans auch im Planai Stadion natürlich Allzeit-Hits wie “Englishman in New York”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” oder “Walking On The Moon”. Für Mitsing-Stimmung sorgten ebenso “Roxanne” und “Every Little Thing She Does Is Magic”. Etwas nachdenkliches und entspannt ruhiges Flair kam zu den leiseren Klängen von “Desert Rose” auf. Die Fans im Planai Stadion waren in jedem Fall vom ersten bis zum letzten Song begeistert von der Vielfältigkeit des Ausnahmekünstlers, der von den österreichischen Künstlern Anna-Sophie und Alexander Eder als Support Acts unterstützt wurde.