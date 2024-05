Schlager-Queen Naschenweg ist "Erfolg zu Kopf gestiegen"

Ein Auftritt zu Ostern von unserer Schlager-Queen Melissa Naschenweng sorgt für Aufregung.

Die Oster-Gala in Hartberg war ein riesiger Erfolg. Tausende Fans feierten die Auftritte der heimischen Schlager-Stars, wie Marc Pircher, den Nockis und dem Aushängeschild der heimischen Volksmusik-Szene: Melissa Naschenweng. Doch hinter der Bühne dürfte vom Osterfrieden nichts zu spüren gewesen sein.

Denn ausgerechnet das Verhalten der 33-Jährigen, die üblicherweise um ein bodenständiges Auftreten bemüht ist, sorgt einem Bericht des Brachen-Blattes "Musikpost" für Wirbel. „Der Kärntnerin, die noch vor ein paar Jahren im Kuhstall stand und melkte, dürfte der Erfolg inzwischen zu Kopf gestiegen sein“, lautet das vernichtende Urteil in dem Bericht.

Doch was war passiert? Naschenweng soll Backstage ein divenhaftes Verhalten an den Tag gelegt haben. So soll sie etwa Medienvertreter und Musiker-Kollegen rausgeschmissen haben, weil sie ungestört sein wollte und sich an vereinbarte Interviews nicht gehalten haben. Das Magazin meint, dass die Kärntnerin aufgetreten sei, "als wäre sie Taylor Swift". Das Management der Sängerin war zu einer Stellungnahme nicht bereit.