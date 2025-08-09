Schlager-Schock: Wildecker Herzbuben trennen sich

Nach 36 Jahren ist Schluss: Die „Wildecker Herzbuben“ trennen sich – für einen der Musiker kam das Aus überraschend.

Mit ihrem Hit „Herzilein“ wurden die „Wildecker Herzbuben“ 1989 zu einem der bekanntesten Volksmusik-Duos im deutschsprachigen Raum. Wolfgang Schwalm (70) und Wilfried Gliem (78) standen über drei Jahrzehnte gemeinsam auf der Bühne, zuletzt vor mehr als einem Jahr beim Parookaville-Festival. Nun gehen die beiden getrennte Wege, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Bereits seit 2022 kämpft Gliem mit gesundheitlichen Problemen und kann kaum noch laufen. „Unsere letzten Auftritte konnte Wilfried nur noch im Rollstuhl oder mit einem Rollatorvornehmen. Das geht natürlich auf Dauer nicht“, sagte Schwalm. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts der beiden wurde zum 31. März aufgelöst.

Getrennte Wege

Gliem widerspricht allerdings der endgültigen Trennung. Er wolle die Marke „Wildecker Herzbuben“ allein weiterführen und sich bei Genesung einen neuen Gesangspartner suchen. Schwalm hingegen plant einen Neuanfang: Laut „Bild“ hat er einen Plattenvertrag unterschrieben und will im Herbst als „Der Herzbube Wolfgang“ starten.

Von diesen Plänen habe er nichts gewusst, erklärte Gliem. Man sei zwar unterschiedlich gewesen, habe sich aber musikalisch gut ergänzt. Ob Schwalm solo erfolgreich sein werde, müsse sich erst zeigen. Ganz vorbei ist es mit dem Duo aber noch nicht: Für September ist ein gemeinsamer Auftritt bei Heidi Klums Schlager-Show geplant – laut Schwalm ein „würdiger Bühnenabschied“.