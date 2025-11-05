Alles zu oe24VIP
Simply Red: üppige CD-Zugabe zum Wien-Konzert
© Getty Images

Hit-Feuerwerk

Simply Red: üppige CD-Zugabe zum Wien-Konzert

05.11.25, 16:30
Heute Abend verzaubern Simply Red mit ihren 20 größten Schmuse-Hits die ausverkaufte Stadthalle. 10.000 Fans feiern die Jubiläums-Show zum 40. Bandgeburtstag. Am 21. November legte Hucknall mit dem Box-Set "Recollections" nach. Da gibt’s gleich 40 Hits im neuen Sound!

Seit 40 Jahren rocken sich Simply Red mit ihrem charttauglichen Faserschmeichlerpop in alle Herzen. Zur Feier steht heute Mittwoch unter dem Motto „40th Anniversary Tour“ und unterstützt von Lokalmatador Julian LePlay, der ab 20 Uhr das Vorprogramm bestreitet, das große Jubiläums-Konzert in der Wiener Stadthalle am Plan. Für die 10.000 Fans (ausverkauft!) hat Mick Hucknall vom Opener „Sad Old Red“ bis zu den von bombastischer Videoshow begleiteten Zugaben „Something Got Me Started“ und „Holding Back The Years” gleich 20 Klassiker auf die Setlist gesetzt.

© Getty Images

© Amazon

Noch mehr, nämlich gleich 40 Simply Red Hits gibt’s am 21. November. Da kommt die 3-fach CD "Recollections", für die Mick Hucknall sein legendäres Hit-Œuvre komplett neu aufgenommen hat. „Um 40 Jahre Simply Red zu feiern, hielten wir es für angebracht, diese Aufnahmen zu veröffentlichen. Andy Wright hat sich daran gemacht, die Atmosphäre und den Klang der Originale einzufangen, und das ist ihm hervorragend gelungen. Damit schließt sich der Kreis und wir können unsere 40 Jahre mit Ihnen feiern," erklärt der Rotschopf die besondere Greatest-Hits-Kollektion, bei der 60 Millionen-fach verkaufte Hits wie „Money's Too Tight To Mention", "Stars" oder "Fairground" im brandneuen Sound erklingen.

© Amazon

Mit "Recollections" blicken Simply Red gleichzeitig zurück und in die Zukunft, da sie den Hits durch die Neuaufnahmen ein komplett neues Soundkleid verpasst haben. In Österreich winkt dafür der auch schon 5. Nummer-eins-Hit.

