Sorge um Rock-Legende: Peter Maffay muss operiert werden

Sorge um Peter Maffay: Der Musiker hat kurzfristig zwei Autogrammstunden in Schwarzenfeld und Dortmund abgesagt – Grund ist eine Verletzung am rechten Arm, die nun operiert werden muss.

Gegenüber BILD erklärt der 74-Jährige: „Ich habe eine Erosion im Sehnenbereich meines rechten Arms. Um eine Verschlechterung zu vermeiden, lasse ich mich am Dienstag in München ambulant operieren.“ Danach wolle er wieder „jeden Boxkampf gewinnen“, so Maffay mit Humor.

Die Ursache sieht der Rocker in jahrzehntelanger Bühnenarbeit: intensives Gitarrenspiel und ein schlecht verheilter Schlüsselbeinbruch nach einem Motorradunfall vor 50 Jahren hätten den Arm stark belastet.

„Beim Gewichtheben wurde der Schmerz stärker, ein MRT brachte Klarheit“, erzählt Maffay. Bei der OP soll nun eine künstliche Sehne mit einem Anker im Knochen fixiert werden.

Nach dem Eingriff muss der Musiker den Arm schonen – will aber bis zu seinem nächsten Auftritt im Juni wieder voll einsatzfähig sein: „Bei meinen Konzerten werde ich wieder ganz der Alte sein – inklusive Gitarre.“