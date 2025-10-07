Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Vanessa Mai
© Getty Images

"Traumfabrik"

Vanessa Mai mit neuem Album: Zwischen Party und Selbstzweifel

07.10.25, 11:30 | Aktualisiert: 07.10.25, 12:34
Teilen

33-jährige Sängerin: "Für mich gibt es nichts Authentischeres, als über die Liebe zu singen" - 13 Songs zwischen Party und Selbstzweifel.

Sängerin Vanessa Mai (33) bringt ihr zehntes Studioalbum heraus. "Traumfabrik" heißt die Platte, die an diesem Freitag erscheint. Viele der neuen Songs seien von ihrem Leben inspiriert, sagt die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Für mich gibt es nichts Authentischeres, als über die Liebe zu singen. Ich bin glücklicherweise schon sehr lange, sehr glücklich mit meinem Mann zusammen." Heartbreak-Songs fühle sie gerade nicht so. "Weil es nicht zu meiner Lebensphase passt."

Mehr zum Thema

Selbstzweifel und Bauchgefühl

Dreizehn neue Songs haben es auf die Platte geschafft. Die ersten klingen nach Party, doch in dem Titel "Lieber Zweifel" wird  Mai  persönlicher. Es gehe um Selbstzweifel, die auch sie plagen würden, berichtet die Sängerin. Gerade wenn man in einer Sackgasse stecke, sei es wichtig, weiterzumachen. Für sie funktioniere das in Kombination mit Selbstreflexion sehr gut. "Ich glaube weiter an meinen Weg und höre auf meinen Bauch."

Winter-Beauty Vanessa Mai im cosy Style von Sportalm

Winter-Beauty Vanessa Mai im cosy Style von Sportalm

© Parinya Wongwannawat/ Sportalm

Der  Zweifel  pushe sie sogar manchmal. Aber natürlich sei sie in Zeiten groß geworden, in denen viel in den sozialen Netzwerken verglichen werde. "Man vergleicht vor allem ganz gerne seine schlechteste Verfassung, mit der besten eines anderen." Darüber sei sie nach viel Arbeit hinweggekommen. "Dankbarkeit und Zufriedenheit mit dem, was man hat - das ist so ein großer Schlüssel für so viel."

Vanessa Mai
© Instagram/@vanessa.mai

 Traumfabrik als Ode an die Fans und ihren Ehemann

"Traumfabrik" sei ein Song zum Fallenlassen und Wohlfühlen für sie und ihre Fans. Sie sei glücklich, dass sie den Song gemacht und sich daraus auch der Albumtitel ergeben habe. "Mensch, das ist so krass, dass ich mit meinem Mann in unserer Traumfabrik lebe." Das sei nur dank der Fans möglich. "Seit so vielen Jahren arbeiten wir zusammen und erschaffen uns so unsere Welt, unser Universum, machen alles gemeinsam und erleben Dinge, die man gar nicht glauben kann."

Andrea Berg Vanessa Mai
© Getty Images

Seit 2017 ist Mai mit Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Schlagerkönigin Andrea Berg, verheiratet. Er kümmert sich zusammen mit der Musikerin aus dem württembergischen Backnang um das Geschäftliche. Die Arbeit mit ihrem Mann mache ihr unglaublich viel Spaß, sagt Mai. Sie seien seit Jahren ein Team - auch wenn das nicht bei jedem Paar so gut funktioniere. "Bei uns klappt es super. Wir sind so eingespielt mittlerweile. Es ist einfach schön, sich auf so vielen Ebenen zu begegnen. Wir gehen durch alles gemeinsam durch." Sie habe immer die ehrlichste Person direkt an ihrer Seite, sagt Mai. "Er ist auch wirklich ab und zu mein Seelsorger."

Pop-Schlager-Bubble

Seit rund zehn Jahren ist Mai solo unterwegs. Zuvor war sie Teil der Band Wolkenfrei. Heute habe sie ihre Nische gefunden, sagt die Musikerin. 2012 sei sie noch auf der Suche danach gewesen. Mit zerrissener Jeans und bauchfrei aufzutreten, habe nicht besonders zum Schlager gepasst von damals. Heute habe sie ihre Bubble, die sie akzeptiere und möge, wie sie sei. Im kommenden Jahr geht Mai auf große Tour mit dem neuen Album. Einen Österreich-Termin gibt es vorerst nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden