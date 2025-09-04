Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park
© zeidler

Konzert-Hit

Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park

Von
04.09.25, 10:30
Teilen

Wolfgang Ambros zündet am Freitag und Samstag im Theater im Park die sensationelle Unplugged-Show „Pur VII“ und will dabei zwischen allen Hymnen auch wieder politisch laut werden.  

Niavaranis Theater im Park als „Schicksals-Ort“ für Wolfgang Ambros: nach 260 Tagen Lockdown feierte der Austropop-Kaiser ebendort im September 2021 sein Konzert-Comeback. „Das Schicksal hat es so gewollt, dass ich dort wo ich zuletzt im Regen mein letztes Konzert gab, dann bei Sonnenschein wieder auf der Bühne stehen durfte“ Jetzt spielt Ambros mit dem gefeierten Unplugged-Programm „Pur VII“ wieder im malerischen Schwarzenberggarten am Belvedere auf. Freitag (ausverkauft) und Samstag (nur mehr wenige Restkarten) gibt’s im Dreiklang mit Günter Dzikowski (Keyboard) und Roland Vogl (Gitarre) das größte Hit-Feuerwerk des Austropop.

Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park
© zeidler

Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park
© zeidler

Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park
© zeidler


Vom Opener mit dem eingedeutschten Tom Waits Cover „Samstag Nacht“ bis zum Final-Furioso rund um „Da Hofa, „Es lebe der Zentralfriedhof“ und „Schifoan“ sorgt Ambros weit über zwei Stunden lang für Mitsing-Garantie. Auch mit Coverversionen von Bob Dylan („Denk ned noch“), Monty Python („Die Sonnenseit‘n vom Leb‘n“) und seinen verblichenen Freunden Georg Danzer („Weiße Pferde“) und Willi Resetarits („Feia“).

Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park
© zeidler

Ambros-Konzert
© TZOe Zeidler-Künz

Wolfgang Ambros: cooles Doppelpark bei Niavarani im Park
© zeidler

Dazu gibt’s einen eindringlichen Mix aus Hymnen („Du vastehst mi ned“), lange nicht gespielten Schmankerln („Lokalverbot“), launischen Ansagen und Raritäten wie „Er ist vom Land“, wo Ambros wohl auch wieder den FPÖ-Chef thematisieren wird: „Er so bled - dass er scho zum vierten Mal den Kickl wählt.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden