102. Jägerball: Promis auf der Pirsch in der Wiener Hofburg

Politik, Wirtschaft und Society tanzt beim zünftigen Ball in der Wiener Hofburg. Alle Fotos und Infos finden Sie hier.

In der Wiener Hofburg feierte die Prominenz am Montagabend zum 102. Mal den Jägerball. Das große Halali sorgte bei VIPs wie Star-Geigerin Lidia Baich, Opernbariton Clemens Unterreiner und Unternehmer Sigi Wolf für Begeisterung. Auch Dompfarrer Toni Faber tanzte hier erneut mit seiner Dauerbegleiterin Natalie auf dem Parkett.

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kam „jungfräulich“ zum Ball – sie hatte ihre Dirndl-Schleife unabsichtlich mittig gebunden, korrigierte dies aber sofort. Direkt aus Kitzbühel zum Jägerball reiste Unternehmer Helmut Essl mit seiner Ivana an.

Austro-Society tanzt am Jägerball 1/16

2/16

3/16

4/16

5/16

6/16

7/16

8/16

9/16

10/16

11/16

12/16

13/16

14/16

15/16

16/16 © Tischler Alexander Schallenberg und Harald Mahrer © Tischler Patricia Schalko mit Begleitung © Tischler Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz © Tischler Lidia Baich mit Klaudia Tanner © Tischler Matthias und Alexandra Winkler © Tischler Andreas Mikl mit Johanna Mikl-Leitner © Tischler Christa Kummer © Tischler Josef Pröll schießt scharf © Tischler Nadja Bernhard © Tischler Sabine und Peter Hanke © Tischler Christina und Wilfried Haslauer © Tischler Dagmar und Peter Westenthaler © Tischler Gerald Gerstbauer und Kristina Sprenger © Tischler Peter Westenthaler und Roland Weißmann © Tischler Maria Großbauer © Tischler Florian Gschwandtner und seine Magdalena

Mehr lesen:

Prominenz am Ball

Neben Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner waren Politik und Wirtschaft beim Einzug in die Hofburg mit Minister Klaudia Tanner, Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger & Co. stark vertreten, Dazu gesellten sich Society-Lady Patricia Schalko, ZiB-Star Nadja Bernhard und zahlreiche weitere Trachten-VIPs am zünftigen Ball.