13.000 Euro offen: Ochsenknecht verhaftet, Pocher ätzt: "Weg mit dem Schwerverbrecher"

Jimi Blue soll in Österreich Hotelrechnungen in Höhe von 13.000 Euro nicht bezahlt haben. Comedian Oliver Pocher freut sich, dass er dafür belangt wird.

Was als ruhiger Start in den Tag begann, endete für Jimi Blue Ochsenknecht (33) mit Handschellen: Der Schauspieler wurde am Mittwochvormittag (25. Juni) nach seiner Landung in Hamburg von der Polizei festgenommen. Grund war ein offener europäischer Haftbefehl – wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Österreich. Die Summe? Über 13.000 Euro.

Mehr lesen:

Laut Medienberichten soll es sich um ausstehende Kosten für einen längeren Hotelaufenthalt handeln. Die offene Forderung hatte letztlich grenzüberschreitende Konsequenzen. Ob sich Jimi Blue zur Causa äußern wird, ist bislang unklar.

Oliver Pocher teilt aus – wie gewohnt

Kaum war die Verhaftung öffentlich bekannt, meldete sich auch Comedian Oliver Pocher (47) auf Instagram zu Wort – und nahm kein Blatt vor den Mund. In einer sarkastischen Story kommentierte er den Vorfall mit spitzer Zunge: „Absolut richtig! Es geht um eine Hotelrechnung von über 13.000 Euro in Österreich! Da sollte man mal einen internationalen Haftbefehl ausstellen und ein Exempel statuieren! Weg mit dem Schwerverbrecher!“ Weiter ätzte Pocher: „Endlich greift der Staat gegen diese Sozialschmarotzer durch.“

Nicht nur Jimi Blue im Visier

Pocher nutzt derzeit jede Gelegenheit, um gegen Prominente auszuteilen. Auch die Geissens bekamen zuletzt ihr Fett weg. Nach einem bewaffneten Überfall auf das Millionärsehepaar in Südfrankreich äußerte sich der Comedian mit süffisantem Unterton zur medialen Selbstinszenierung der Familie: „Alles filmen, alles online stellen, kurze Reels, versuchen die Täter selbst zu finden, zwei bis drei kurze Posts am Tag, ausgewählte Interviews. Das Leben findet im Internet statt.“

Carmen Geiss schlägt verbal zurück

Diese Spitze blieb nicht unbeantwortet: Carmen Geiss holte im RTL-Interview zum Gegenschlag aus. Ihre Aussage über Pocher war alles andere als diplomatisch:

„Das größte Arschloch, das es in Deutschland gibt“, sagte sie wütend. Sie warf ihm mangelndes Mitgefühl in schwierigen Momenten vor und stellte klar, dass sie sich gegen persönliche Angriffe wehre.

Fazit: Die Eskalation zwischen Oliver Pocher und diversen TV-Promis erreicht eine neue Runde – während Jimi Blue sich vorerst mit einem ganz anderen Problem auseinandersetzen muss: einem Haftbefehl und offenen Rechnungen, die nun rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.