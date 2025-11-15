3,15 Mio. Euro Spenden bei ORF-"Gala für Licht ins Dunkel"

Live-Übertragung auf ORF 2 verfolgten durchschnittlich 331.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

Die ORF-"Gala für Licht ins Dunkel 2025" hat am Freitagabend 3,15 Mio. Euro für den guten Zweck eingespielt. Die als Hauptabendshow mit inklusiven Aktionen, prominenten Gästen und Musik-Acts sowie einer sportlichen Challenge auf ORF 2 ab 20.15 Uhr live übertragene Show sahen durchschnittlich 331.000 Personen. Der Marktanteil lag bei 14 Prozent, teilte der ORF am Samstag in einer Aussendung mit.

Silvia Schneider am Spendentelefon © ORF/Hans Leitner

Moderiert wurde der auch in Anwesenheit verschiedener Vertreter aus der Politik abgehaltene inklusive Gala-Abend von Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann. "Wir leben in einer Zeit, in der unsere Sorgen und Probleme oft groß, fast übermächtig wirken. Zerlegen wir sie aber in kleinere Aufgaben, können wir sie auf einmal doch gut lösen", wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen zitiert. "Licht ins Dunkel" zeige alljährlich: "Große Sorgen werden von vielen gemeinsam getragen, große Probleme von vielen gemeinsam gelöst. Jede Spende, egal ob groß oder klein, wirkt."

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie, ORF-Boss Roland Weißmann. © ORF/Hans Leitner

Bei der "Challenge für Licht ins Dunkel", bei der drei "prominent und inklusiv besetzte" Teams in den Disziplinen Biken/Handbiken, Laufen und Rudern zwölf Stunden lang gegeneinander antraten und dessen Finale im Rahmen der Gala-Show über die Bühne ging, reüssierte das Team Magna. Die in Summe gesammelten und über Teampartner und Sponsoren umgewandelten Kilometer brachten 550.000 Euro ein. "Licht ins Dunkel" unterstützt mit der Spendensumme wichtige Inklusions- und Sozialprojekte in ganz Österreich. Der ORF unterstützt die Hilfsaktion etwa auch am 8. Dezember mit einer "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" auf ORF 2.