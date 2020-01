Regierung tanzte beim Steirerball auf

Tracht. Mit Werner Kogler stellt die grüne Mark erstmals seit drei Jahrzehnten den Vizekanzler. Mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Arbeitsministerin Christine Aschbacher sogar noch zwei weitere Regierungsmitglieder. Beim gestrigen Steirerball in der Wiener Hofburg tanzten sie alle an. Kogler kam mit Verspätung (er fieberte bei der Handball-EM mit), dafür – im Gegensatz zur Angelobung – sogar mit Krawatte.

© TZOe MFellner Paar-Lauf. Christina Aschbacher und Ehemann.

© TZOe MFellner Strahlemann. Finanzminister Gernot Blümel kam gut gelaunt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz traf man kurz vor Beginn des Balles noch im John Harris am Schillerplatz an, er ließ sich entschuldigen: „Ich lasse heute leider aus.“ Am NÖ Bauernbundball heute Abend wird er aber dann auch wieder auf dem Society-Parkett mit dabei sein.

Promis. Auch Designerin Eva Poleschinski, Opernball-Chefin Maria Großbauer und Hofreitschul-Chefin Sonja Klima tragen ein grünes Herz in ihrer Brust. Getanzt wurde bis in die Morgenstunden, die Wolfgang Ambros zu Mitternacht mit seinem Hit Schifoan einläuten sollte.

>Power-Frauen. Opernball-Chefin Maria Großbauer und Hofreitschul-Chefin Sonja Klima.

© TZOe MFellner Steiermarks LH Hermann Schützenhöfer und Gattin.

© TZOe MFellner Fesch: Gerald Klug und seine Gattin Sandra Hrnjak.

© TZOe MFellner Modisches Highlight. Eva Poleschinski in einer Eigenkreation.

77. NÖ-Bauernbundball

Tradition und Tanzkunst aus Niederösterreich

Parkett. Heute steht bereits das nächste gesellschaftliche Großereignis auf dem Programm: die 77. Auflage des Niederösterreichischen Bauernbundballs im Wiener Austria Center. Hier wollen sich auch heuer wieder Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bundeskanzler Sebastian Kurz ein ­Stelldichein geben. Mitternachtsquadrille, Weinkönigin und Blaskapelle gehören hier dazu.

Tirolerball

Alpen-Stimmung zieht ins Wiener Rathaus ein

Traditionell. Im Wiener Rathaus lädt heute Abend der Tirolerball dazu ein, bis vier Uhr in der Früh zu tanzen. Diesmal sind es die 15 Gemeinden des Lienzer Talbodens, die den Ball ausrichten. Schauspielerin Nina Proll und Ehemann Gregor Bloéb schwingen hier unter anderen das Tanzbein.