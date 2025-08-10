Alles zu oe24VIP
Matthias und Alexandra Winkler
© Neumayr

Festspiele Salzburg

Abendliches Schaulaufen bei "Macbeth"-Premiere

10.08.25, 11:16 | Aktualisiert: 10.08.25, 12:21
Festspielwetter zur Festspielpremiere. Endlich Sonne und Wärme in der Mozartstadt und das lockte Samstag zur Premiere der Wiederaufnahme der Oper „Macbeth“ – in der Hauptrolle Sängerstar Asmik Grigorian – auch viele Zaungäste in die Hofstallgasse.  

Die prominenten Gäste wurden mit einem extra langen Blick auf die bunten Abendkleider belohnt. Wegen der Sicherheitskontrollen beim Eingang ins Festspielhaus bildeten sich gut 50 Meter lange Schlangen vor den Eingangstoren und viel Geduld war gefragt.

Raffaela Schaidreiter

Raffaela Schaidreiter

© Neumayr

Silvia Schneider mit Begleitung

Silvia Schneider mit Begleitung

© Neumayr

Dennoch öffnete sich fast pünktlich der Vorhang. In rot und grün mischten sich zwei „Neuzugänge“ für heuer in Festspielpublikum. Die Moderatorinnen Christine Reiler und Silvia Schneider. Sie nutzte die ungeplante Wartepause vor dem Haus gleich ein wenig, die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren. Zum einen für ihre neue Schuhkollektion. Und einen neuen Film gibt es auch: „In ´Neo Nuggets´spiele ich zusammen mit Paul Pizzera und Otto Jaus“.

 Elisabeth Prinzessin Auersperg Breunner

 Elisabeth Prinzessin Auersperg Breunner

© Neumayr

Christine Reiler

Christine Reiler

© Neumayr

Ebenfalls unter den Gästen: Die Sacher Chef Alexandra und Matthias Winkler, Eva Maria Baronin von Schilgen und Klaus Mathis („Wir haben es heuer geschafft, bei jeder Premiere dabei zu sein“), ORF Korrespondentin Raffaela Schaidreiter, Cameron Shahbazi (Hauptdarsteller in „Drei Schwestern“, feierte am Vorabend Premiere), Spar Geschäftsführer Markus Kaser und einmal mehr Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner (heuer ebenfalls bei allen Premieren zu Gast).

Markus Kaser mit Ehefrau Klaudia

Markus Kaser mit Ehefrau Klaudia

© Neumayr

Auch die Akteure kamen nach der dreistündigen Oper nicht zu kurz. Auf Schloß Leopoldskron, wo Festspielgründervater Max Reinhardt wohnte, startete man zu mitternächtlicher Stunde eine opulente Premierenfeier.

