Abendliches Schaulaufen bei "Macbeth"-Premiere

Festspielwetter zur Festspielpremiere. Endlich Sonne und Wärme in der Mozartstadt und das lockte Samstag zur Premiere der Wiederaufnahme der Oper „Macbeth“ – in der Hauptrolle Sängerstar Asmik Grigorian – auch viele Zaungäste in die Hofstallgasse.

Die prominenten Gäste wurden mit einem extra langen Blick auf die bunten Abendkleider belohnt. Wegen der Sicherheitskontrollen beim Eingang ins Festspielhaus bildeten sich gut 50 Meter lange Schlangen vor den Eingangstoren und viel Geduld war gefragt.

Dennoch öffnete sich fast pünktlich der Vorhang. In rot und grün mischten sich zwei „Neuzugänge“ für heuer in Festspielpublikum. Die Moderatorinnen Christine Reiler und Silvia Schneider. Sie nutzte die ungeplante Wartepause vor dem Haus gleich ein wenig, die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren. Zum einen für ihre neue Schuhkollektion. Und einen neuen Film gibt es auch: „In ´Neo Nuggets´spiele ich zusammen mit Paul Pizzera und Otto Jaus“.

Ebenfalls unter den Gästen: Die Sacher Chef Alexandra und Matthias Winkler, Eva Maria Baronin von Schilgen und Klaus Mathis („Wir haben es heuer geschafft, bei jeder Premiere dabei zu sein“), ORF Korrespondentin Raffaela Schaidreiter, Cameron Shahbazi (Hauptdarsteller in „Drei Schwestern“, feierte am Vorabend Premiere), Spar Geschäftsführer Markus Kaser und einmal mehr Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner (heuer ebenfalls bei allen Premieren zu Gast).

Auch die Akteure kamen nach der dreistündigen Oper nicht zu kurz. Auf Schloß Leopoldskron, wo Festspielgründervater Max Reinhardt wohnte, startete man zu mitternächtlicher Stunde eine opulente Premierenfeier.