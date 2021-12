Alaba: Luxus-Party für Sohn Zion

Bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes verriet Shalimar den Namen ihres Sohnes.

Feierlaune. Goldene Luftballons, Tiger, Löwen, Elefanten und Süßigkeiten, so weit das Auge reicht. Zum zweiten Geburtstag gab es für David Alabas (29) und Shalimar Heppners (27) Sohn eine aufwendige Safari-Party. Mama Shalimar bereitete gemeinsam mit Party-Planerin Jessica Brazzoduro die opulente Dekoration vor und lud Freundinnen sowie Davids Schwester Rose May Alaba zur Party ein. Bei genauerem Hinsehen springt einem erstmals auch der Name des kleinen Wonneproppens ins Auge. Sowohl auf der Torte als auch auf der Tischdeko steht groß „Zion“ drauf.

Geheim. David Alaba und Shalimar legten bisher großen Wert darauf, ihr Kind vor der Öffentlichkeit zu schützen. Die Partyplanerin war es, die den Namen auf Instagram nicht verdeckte. Zweimal sah man Zion bereits bei wichtigen Ereignissen an der Seite seines Vaters. Beim Bayern-Abschied und bei seiner Vorstellung in Madrid.