Alles ist eytel: Zahlreiche Promis bei Feichtinger-Vernissage "Futureperfekt : anderswo"

Im Rahmen von FOTO WIEN 2025 präsentierte Kathrin Feichtinger ihre Werkserie "Futureperfekt : anderswo".

Am 7. Oktober 2025 verwandelte sich das Wiener Atelier alles ist eytel in der Seilerstätte 2 zu einem stimmungsvollen Ort der Begegnung: Fotografin Kathrin Feichtinger präsentierte im Rahmen von FOTO WIEN 2025 ihre neue Werkserie „Futurperfekt : anderswo“. Die Eröffnung zog zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft an.

Zur Eröffnung sprach die Kunsthistorikerin Mag. Silvia Mühlegger über Feichtingers Arbeiten und deren poetische Kraft. Die Fotografin selbst erklärte: „Mich fasziniert, was passiert, wenn ein Bild jahrelang im Verborgenen liegt. Die Spuren, die Zeit und Raum hinterlassen, sind keine Makel, sondern erzählen Geschichten. Fotografie ist für mich immer auch ein Umgang mit Verlust und Erinnerung.“

Kathrin Feichtinger und Maria Rauch-Kallat © Katharina Schiffl

Prominente Gäste

Unter den Gästen der Vernissage waren unter anderem: Künstler Franz-Josef Baur in Begleitung von Prinzessin Michaela Liechtenstein, Maria Rauch-Kallat und Anelia Peschev, Designerin. Die Veranstaltung bot Gelegenheit zum Austausch zwischen Kunst, Kultur und Gesellschaft und machte die Ausstellung zu einem besonderen Highlight von FOTO WIEN 2025.





Anelia Peschev und Elisabeth Himmer-Hirnigel. © Katharina Schiffl

Feichtingers großformatige analoge Fotografien entstanden 2019 in Sydney und Auckland und wurden erst sechs Jahre später in Wien entwickelt. Durch sichtbare Zeitspuren – Kratzer, Lichtschäden und Fehlstellen – sowie analoge Nachbearbeitung und Handkolorierung betont die Künstlerin die Vergänglichkeit, Erinnerung und den Zauber des Unvollkommenen. Die Arbeiten stehen bewusst im Kontrast zu makellosen digitalen Bildern und laden zu einer berührenden Reflexion über das Werden und Vergehen von Erinnerungen ein.

FJ Baur mit seinem kuschligen Liebling. © Katharina Schiffl

Feichtingers Arbeiten sind noch bis Ende Oktober im Atelier alles ist eytel zu sehen.