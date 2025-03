Alles steht Kopf in Zell am See

Donnerstagabend luden die beiden Gastgeber Nadia Bruckner und Darijo Vujicic zum exklusiven VIP-Opening des Upside Down Town Hotel – Neue Post in Zell am See. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten eröffnete das Hotel im Dezember und setzt nun neue Maßstäbe für urbanes Design mit alpinem Twist

Der fulminante Kick-Off der Frühling/Sommer-Saison wurde bei extravaganter Kulinarik, pulsierenden DJ-Beats und einer Gästeliste voller Stars gefeiert. Unter den Gästen? Schauspielerin Maddalena Hirschal mit Ela Hirschal, Gastronom Luigi Barbaro, Schauspielerin Valentina Waldner und Regisseur Felix Stichmann – sie alle tauchten ein in die Welt des Upside Down Town Hotels – Neue Post. Darijo Vujicic, Maddalena Hirschal, Nadia Bruckner und Luigi Barbaro © Moritz Mayer × Schon beim ersten Schritt in die stylische Lobby wurde klar: Hier gibt’s keine Langeweile, nur Wow-Momente! Das exklusive Presse-Opening war eine Nacht voller Good Vibes, inspirierender Begegnungen und eindrucksvollen Experiences. Bei fancy Cocktails, avantgardistischen Genusskreationen und dem einzigartigen Flair ließ das Upside Down Town Hotel – Neue Post alle Sinne auf Reisen gehen. Upside Down Town Hotel – Neue Post © Johannes Radlwimmer × Und als dann das Wiener DJ-Duo MÖWE und DJane Stella Richter die Plattenteller übernahmen? Pure Ekstase! Upside Down Town Hotel – Neue Post © Johannes Radlwimmer × Feels like New York Rooftop meets Alpine Chic – mit pulsierenden Beats und ausgelassener Stimmung wurde die Nacht zum Tag und die Lobby zum Dancefloor.