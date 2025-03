Amira Aly: Pocher-Ex "besucht" ihr neues Traumhaus

Ein eigenes Traumhaus, ganz ohne Olli – diesen Wunsch erfüllt sich Amira Aly jetzt. Die Ex-Frau von Oliver Pocher präsentierte am Donnerstag in Kärnten ihr zukünftiges Fertighaus, das in Köln errichtet wird. Einziehen will die 31-Jährige erst im Herbst, wenn ihr neues Zuhause komplett steht.

Knapp 400 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Etagen, ein begrüntes Dach, hohe Räume mit bodentiefen Glasfenstern – Amira setzt auf stilvolle Eleganz und Nachhaltigkeit. Besonders wichtig war der gebürtigen Klagenfurterin der ökologische Aspekt ihres Hauses. „Der Baustoff Holz schafft ein Raumklima, wie man es sonst nur in der Natur erlebt“, erklärte die Moderatorin bei der Präsentation in Griffen, Kärnten. Amira Aly besucht Griffner Haus in Kärnten © Instagram × Auch in puncto Energieeffizienz setzt sie auf nachhaltige Technologien. Geheizt und gekühlt wird das Haus mit einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zusätzlich sorgt eine Photovoltaikanlage für einen geringen Energieverbrauch und eine umweltfreundliche Stromversorgung. Amira Aly besucht Griffner Haus in Kärnten © Instagram × Mit ihrem neuen Heim verwirklicht die zweifache Mutter einen großen Traum – und das in direkter Nähe zu ihrem Ex-Mann Oliver Pocher. Bereits nach ihrem Sieg bei „Schlag den Star“ im August 2024 hatte Amira angekündigt, ihr Preisgeld von 100.000 Euro in ein eigenes Haus für sich und ihre Kinder zu investieren. Nun nimmt dieses Vorhaben konkrete Formen an. Amira Aly besucht Griffner Haus in Kärnten © Instagram × Brisant bleibt, dass ihr neues Haus nicht weit von Pochers Wohnort entfernt liegt. Nach der Trennung im August 2023 folgten monatelange öffentliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Doch Aly scheint sich von der Vergangenheit nicht aufhalten zu lassen. Mittlerweile ist sie wieder glücklich vergeben – an TV-Moderator Christian Düren. Bleibt die Frage: Wird er vielleicht schon bald mit ihr unter einem Dach leben? Amira Aly besucht Griffner Haus in Kärnten © Instagram × Ihr Griffner-Haus in Köln ist aber nicht ihre einzige Baustelle. Erst kürzlich erwarb Amira ein Grundstück in ihrer Heimat - in der Nähe von Klagenfurt. Auch dort plant Amira einen kleinen Rückzugsort für sich und ihre Familie.