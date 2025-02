Arabella Kiesbauer: 20. Hochzeitstag in schwindelerregender Höhe

Die Moderatorin lässt es sich mit ihrem Ehemann Florens Eblinger in Thailand gut gehen. Instagram darf an ihrer Liebe teilhaben.

"Nichts für Leute mit Höhenangst... aber für mich genau richtig", schreibt Arabella Kiesbauer zu einem Foto mit ihrem Ehemann Florens Eblinger im Restaurant Vertigo TOO. Das Lokal befindet sich im 60. Stock über den Dächern Bangkoks. Hier feierten die beiden ein ganz besonderes Jubiläum. "Unser Hochzeitstag wurde diesmal etwas verspätet gefeiert - aber dafür mit Stil. Ein Dinner mit Aussicht, die man so schnell nicht vergisst - und eine Feier, die definitiv in Erinnerung bleibt."

Mehr lesen:

Nicht alle Fans sind begeistert

Über 1.000 Gefällt-mir-Angaben und zahlreiche Glückwunsch-Kommentare fanden sich unter dem Posting. Einige Fans fragten ganz genau nach: "Der wievielte Hochzeitstag ist das denn?" Arabella antwortete: "Der 20.!" Etliche Follower erinnern sich mit Schrecken an das Restaurant in schwindelerregender Höhe: "Wir sind in der Mitte gesessen" und "da darf man wirklich keine Höhenangst haben", lauten die Kommentare.

Arabella Kiesbauer und Florens Eblinger haben zwei Kinder: Tochter Nika (17) und Sohn Neo (14). Sie sind ein richtiges Vorzeigepaar. Das finden auch ihre Anhänger in den sozialen Medien.