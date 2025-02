Paradiesisch: Austro-VIPs verkürzen den Winter mit Sommer-Urlaub

Auf den Instagram-Kanälen der heimischen Prominenz kann man sich ganz viel Urlaubs-Feeling abholen.

In der Ferienzeit sind die Promis meist ausgeflogen - so auch jetzt gerade. Wenn man sich durch die Instagram-Kanäle von Arabella Kiesbauer, Anna Netrebko und Fadi Merza durchklickt bekommt man sofort Fernweh, denn alle drei genießen warme Temperaturen, Sonnenschein, Strand und Meer. Nicht für alle ist der Ausflug ins Paradies ein Privatvergnügen, aber auch als Arbeitskulisse taugt das Paradies mehr als das graue Wien.

Netrebko und Kiesbauer auf "Workation"

Opern-Diva Anna Netrebko verweilt zum Beispiel in Palm Beach in Florida. Zu einem Selfie schreibt sie: "Proben - oder vielleicht doch lieber Strand?" In einem anderen Beitrag zeigt sie sich auf der Bühne in einem Traumkleid. Für Donna Anna ist Arbeit immer mit Vergnügen verbunden und umgekehrt. Auch Arabella Kiesbauer genießt "Workation", also eine Mischung aus Arbeit und Urlaub. Sie ist für einen Dreh seit zwei Wochen in Thailand unterwegs und teilt ihre Erlebnisse mit der Instagram-Community.

Vielreisender Promi

Für Fadi Merza und seinen Sohn Michel ist die Reise nach Zanzibar pure Entspannung. Er zeigt sich an weißen Sandstränden und liebt es seine Familie zu verwöhnen. Erst im Dezember reiste er für mehrere Wochen gemeinsam mit seiner Gattin Ines auf die Malediven.