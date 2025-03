Autsch! ORF-Star Corinna Kamper zeigt verbrannte Haut auf Instagram

Die Rennfahrerin hat eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Sie wird am Freitag bei "Dancing Stars" dabei sein - allerdings in einem langärmligen Kleid, wie sie sagt.

"Vielleicht wird es diese Woche Freitag bei den 'Dancing Stars' ein langärmliges Kleid", schreibt Corinna Kamper zu ihrem neuesten Posting in einer Instagram-Story. Darauf ist sie in einem Sport-BH zu sehen. An ihren Armen hat sie Abdrücke von einem T-Shirt. Der Unterarm ist krebsrot. Da hat die Rennfahrerin und nunmehrige Profitänzerin wohl vergessen, sich beim Sonnenbaden einzuschmieren.

Corinna Kamper hat einen heftigen Sonnenbrand © Instagram ×

Hochzeit im Sommer

Welche Rolle sie am Freitag in der dritten Show der "Dancing Stars" einnehmen wird, hat sie noch nicht verraten. 2023 holte sie selbst den zweiten Platz bei der beliebten Tanzsendung im ORF. Hier lernte sie auch ihren nunmehrigen Verlobten Danilo Campisi kennen. Die beiden Tanz-Fans werden noch heuer im Sommer heiraten. "Im kleinen Rahmen in der Steiermark", wie Kamper gegenüber oe24 verriet.





Der Sonnenbrand wird bis dahin dann auch wieder abgeheilt sein. Hier passt der Spruch "bis du heiratest ist alles wieder gut" wie die Faust aufs Auge.

Am Freitag tanzen wieder neun Paare durch den ORF-Ballroom. Simone Lugner, Aaron Karl, Julia Cencig, "Dr. Bohl", Stefan Koubek, Anna Strigl, Andi Wojta, Eva Galwischnig und Heilwig Pfanzelter sind noch im Rennen.