Boxwood-Reopening in Wien: Sebastian Kurz und Co genossen Luxus-Steaks

Benjamin Buxbaum feierte mit rund 70 Gästen aus Society, Wirtschaft und Gastronomie die Wiedereröffnung des Boxwood in der Wiener Innenstadt

Am 16. September 2025 öffnete das Haubenrestaurant BOXWOOD – the art of steak nach umfassender Neugestaltung erneut seine Türen in der Wiener Innenstadt. Gastgeber Benjamin Buxbaum lud rund 70 ausgewählte Gäste zu einem Dinner ein, das Kulinarik, Glamour und Networking vereinte.

Alexander Schütz und Sebastian Kurz © Culinarius Fotoservice

Ein Abend voller Fine Dining und Society

Ab 17:30 Uhr rollte der Red Carpet aus. Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Society, Wirtschaft und Gastronomie, darunter Unternehmer wie Sebastian Kurz, Führungskräfte wie Elisabeth Köstinger von Mountain-View Data, Investor Alexander Schütz, prominente Rechtsanwälte wie Lucas Prunbauer und Dr. Monika Wildner sowie Medien- und Kulturschaffende wie Anna Husslein und Wolfgang Rosam, Herausgeber von Falstaff.

Boxwood-Reopening: Gastgeber Benjamin Buxbaum mit Elisabeth Köstinger © Culinarius Fotoservice

Das Reopening des BOXWOOD setzte damit nicht nur kulinarische Akzente, sondern bestätigte erneut die Position des Restaurants als Hotspot für Fine Dining und Networking in Wien.