"Was mich noch mehr interessiert ..." - Balázs attackiert Tänzerin

Juror Balázs Ekker sorgte gleich nach dem ersten Tanz für einen Mini-Aufreger. Die Stimmung im Saal drohte zu kippen.

Den ersten "Dancings Stars"-Tanz dieses Abends lieferten Promi Fifi Pissecker und Tänzerin Conny Kreuter. Danach war wie gewohnt die Jury am Zug um die Performance zu bewerten. Dabei sorgte der ungarische Profitänzer Balázs Ekker gleich für einen kleinen Aufreger. Denn eigentlich sollte er vor allem die Tanzkünste des Promis analysieren. Bei diesem Tanzpaar hatte Balázs aber anderes vor und wollte etwas von der Tänzerin wissen - den Promi ignorierte er.

Denn eigentlich hatte sich Conny Kreuter 2020 von dem Ballroom am Küniglberg verabschiedet. Dann wurde sie Choreographin und zum Star bei "Fit mit den Stars". "Bitte nimm das nicht als Beleidigung auf", fing er an zu fragen und wollte von der Tänzerin wissen, wieso sie überhaupt wieder zurück sei. Die Stimmung im Raum war weniger gelassen und das Lachen stockte bei vielen.

Balázs Ekker: "Was mich noch mehr interessiert"

"Ich komme gleich wieder auf den Cha Cha Cha zurück. Aber, was mich noch mehr interessiert, muss ich ehrlich zugeben und du darfst nicht beleidigt werden: Es interessiert mich Conny, wie du das wagst, nach deiner Karriere, wo du eigentlich geschafft hast vom Parkett zur Theke und von der Theke wieder auf das Parkett. Ich finde das wahnsinnig mutig", so Balázs Ekker zu Conny Kreuter. Sie antwortet: "Findet du?" "Ja, ich finde das mutig", so Ekker.

"Mut oder Wahnsinn, das ist die Frage", legt der Juror nach. "Ich liebe das Tanzen", entgegnet Kreuter. Sie erklärt, dass sie den ORF-Ballroom einfach vermisst habe. Moderatorin Mirjam Weichselbraun greift ein. Sie sagt, dass es eigentlich um den Promi gehen würde.