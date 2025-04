"Dancing Stars": Knoll und Weichselbraun singen - Balazs gibt einen Punkt

Die beiden Moderatoren bewiesen zum Start der fünften Show Gesangstalent.

Das gab es bei Dancing Stars in dieser Form noch nie: Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll eröffneten am Freitag die Show mit einer Gesangseinlage. Die beiden ORF-Stars begeisterten das Publikum mit ihrem Talent. Auch Balazs Ekker staunte - hielt aber in gewohnter Manier seine Lieblingswertung "1" in die Luft. Also doch alles beim Alten.

Mehr lesen:

Entschuldigung an Publikum

Kurz darauf liefen auch schon die Paare mit ihren Familienmitgliedern in den Saal ein. Simone Lugner hatte beispielsweise ihre Schwester Sonja dabei und Eva Glawischnig brachte ihren Sohn Benni mit. Auch die Promis durften singen. "Alle rasten aus" wurde hier im Chor gejubelt. Zum Schluss der neuartigen "Anmoderation" entschuldigten sich Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun beim Publikum für die Innovation.

Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen gemeinsam mit Simones Schwester Sonja. © ORF/Klaus Titzer ×

"Amadeus-preisgekrönter Song" des Abends scherzte Andi Knoll. Die Gesangseinlage sorgte auf jeden Fall für einen beschwingten Start. Alle Infos zur Sendung finden Sie in Kürze hier auf oe24.at.